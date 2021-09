Classifiche, tutte le novità della settimana del 17 settembre: Blanco primo ovunque

Le classifiche dei dischi e dei singoli più ascoltati, scaricati e venduti della settimana sono all'insegna di Blanco. E del suo album d'esordio "Blu Celeste", uscito appena lo scorso venerdì, 10 settembre. È un vero e proprio trionfo, per il 18enne cantante bresciano (vero nome Riccardo Fabbriconi), salito alla ribalta con hit come "Notti in bianco" e "Mi fai impazzire", il duetto estivo con Sfera Ebbasta da quattro Dischi di platino ad oggi: primo nella classifica dei dischi, primo tra i vinili, primo tra i singoli, con la top ten tutta occupata da altre sue canzoni. Ecco tutte le novità.