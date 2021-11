Genesis, "Nursery Cryme" ha 50 anni. La storia di "Harlequin"

Opera compositiva di Rutherford insieme al fuoriuscito Anthony Phillips, questo brano acustico si basa soprattutto sugli intrecci di chitarre a 12 corde delicatamente arpeggiate, anche se, di fatto, la strumentazione in esso contenuta è molto ricca. Vi sono infatti rifiniture di chitarra elettrica (suonata da Steve, che si cimenta inoltre, su questo brano, al tamburello), flauto e organo, oltre a una batteria leggerissima suonata prevalentemente sul charleston. Il tutto, però, molto soft e in sottofondo, lasciando di fatto il proscenio alla voci, che cantano in sincronia, e sono addirittura quattro: alla voce principale di Peter (alcune frasi da solo) e quella secondaria di Phil (prevalentemente in falsetto), si aggiungono infatti anche quelle di Tony e Mike.



Tony è l’autore del testo, un’accurata descrizione dei colori e dei suoni della natura. Suonata dal vivo nel solo "Nursery Cryme tour" tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972, come brano d’apertura.

