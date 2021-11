Genesis, "Nursery Cryme" ha 50 anni. La storia di "For Absent Friends"

Questa canzone mostra l’apertura mentale della band, pronta già ad accogliere lo sforzo compositivo dei due nuovi arrivati, trattandosi di una composizione musicale di Hackett, con la collaborazione di Collins per il testo.

Musicalmente, spiccano le chitarre, sia acustiche che elettriche, suonate da Steve e Mike.

Rutherford: “Facemmo un duetto alle 12 corde io e Steve, una Hagstrom acustica e una Rickenbacker elettrica.

Gran parte delle chitarre a 12 corde su 'Nursery Cryme' le ho suonate io, dato che Steve era appena arrivato ed era molto più un chitarrista elettrico. Anzi, lui non era entusiasta della 12 corde, ho dovuto spingerlo io a suonarla, dato che avevo passato così tanto tempo a sviluppare quel sound insieme ad Ant”.



Banks si limita a un lavoro di contorno al piano, mentre Collins si occupa di tutte le voci, comprese le armonie vocali e i cori verso il finale.

Hackett: “Le parole le scrivemmo insieme. Volevamo uscire dai soliti schemi lui e lei, così ci venne l’idea di due vedove. Ci immaginammo un tipico scenario inglese: un parco all’ora di chiusura, cartelli che invitano a non calpestare l’erba... Untipico ritratto catturato in un cimitero inglese, dedicato a due anziane signore che si lamentano della perdita dei mariti. In pratica, due 'Eleanor Rigby' invece di una!”

