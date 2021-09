Iggy Pop: "Quella volta che i Kraftwerk pensarono che li stessi prendendo per il culo"

"Fu David Bowie a farmi conoscere i Kraftwerk. Una volta li incontrai e gli dissi: 'Vado a dormire ascoltando la vostra musica!'": a raccontarlo, in un editoriale pubblicato sul Guardian, è Iggy Pop. A 74 anni l'Iguana del Rock spiega sulle colonne del prestigioso quotidiano britannico i motivi che lo spingono ad accettare di incidere duetti con giovani artisti di nuova generazione (e non a caso il titolo dell'articolo è: "Cercare nuova musica alla mia età mi aiuta a restare curioso"). E lo fa raccontando le sue passioni e i suoi incontri. A partire da quello - dev'essere stato esilarante, per chi ha avuto modo di assistervi - con la band tedesca di musica elettronica.

Iggy racconta:

"Dopo averli detto quella cosa, se ne sono andati via. Hanno pensato che li stessi prendendo per il culo, ma era il complimento più alto che potessi fare a una persona. Florian Schneider aveva il coraggio di fare quelle cose quando per molti l'obiettivo, all'epoca, era vendere, vendere, vendere".

Lasciandosi andare ad una riflessione sullo stato del rock, il leader degli Stooges ha scritto: