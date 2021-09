Musica in borsa: per Sonos è toro

Non una settimana sfavillante in borsa, quella appena conclusasi: le big tech hanno riposato lasciando sul terreno decine di miliardi delle loro circa-triliardarie valorizzazioni, Vivendi reta in posizione d’attesa a pochi giorni dalla quotazione del suo gioiello UMG, mentre solo Avid Technology e Sonos fanno registrare strappi positivi.