Rod Stewart, ecco "The Tears of Hercules"

Il prossimo 12 novembre Rod Stewart darà alle stampe il suo trentunesimo album in studio. Il titolo della nuova fatica del musicista britannico è "The Tears of Hercules". Il disco, che è anticipato dalla pubblicazione del primo singolo “One More Time”, è composto da dodici canzoni: nove originali e tre cover di Marc Jordan, Johnny Cash e Soul Brother Six.

Rod Stewart è molto soddisfatto della riuscita di quest'album, tanto da dichiarare: “Non l’ho mai detto prima riguardo nessuno dei miei progetti, ma credo che questo sia il mio miglior album in molti anni." Tra tutti i brani, un posto particolare nel cuore di Rod lo ha “Touchline”, dedicato al padre, che ha tramandato a lui e ai suoi fratelli l’amore per il calcio, una tradizione che l'ex Rod the Mod ha trasmesso ai propri figli.

CD Tracklist:

1. “One More Time”

2. “Gabriella”

3. “All My Days”

4. “Some Kind Of Wonderful”

5. “Born To Boogie (A Tribute To Mark Bolan)”

6. “Kookooaramabama”

7. “I Can’t Imagine”

8. “The Tears Of Hercules”

9. “Hold On”

10. “Precious Memories”

11. “These Are My People”

12. “Touchline”

