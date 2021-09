In Gran Bretagna i Manic Street Preachers con i loro album hanno sempre frequentato i quartieri alti della classifica di vendita raggiungendo però la posizione numero uno solo una volta, nel lontano 1998, con "This Is My Truth Tell Me Yours" (leggi qui la recensione). Ora, ventitre anni dopo, la band gallese è tornata a guardare tutti dall'alto in basso con "The Ultra Vivid Lament" (leggi qui la recensione), disco pubblicato la scorsa settimana.



Il gruppo è oltremodo felice per questo nuovo successo e dichiara: "È fantastico tornare al numero uno dopo 23 anni.

È stata una battaglia titanica e siamo assolutamente al settimo cielo. Grazie a tutti i nostri fan, sostenitori e a Sony per aver mantenuto la fede.”.