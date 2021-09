Nick Cave, in uscita l'autobiografia 'Faith, Hope and Carnage'

Nick Cave ha annunciato l'uscito di un nuovo libro autobiografico, intitolato 'Faith, Hope And Carnage'. Il volume sarà pubblicato nell'autunno del prossimo anno ed è il frutto di un lavoro di oltre 40 ore di conversazione tra il musicista australiano e il giornalista dell'Observer Sean O'Hagan.



'Faith, Hope and Carnage' è incentrato sulle riflessioni e le implicazioni avute nella vita di Cave negli ultimi sei anni, ovvero da quando morì Arthur, il figlio quindicenne, nel luglio del 2015.

Una sinossi che accompagna la presentazione del libro recita così: "'Faith, Hope & Carnage' promette di essere un libro riflessivo sulla vita interiore di Cave negli ultimi sei anni, una meditazione su grandi temi come fede, arte, musica, dolore e molto altro. È un progetto stimolato dal lockdown e allo stesso tempo nato come tributo, in un certo senso, al silenzio e al necessario periodo di riflessione provocato da una pandemia globale".



Nick Cave ha inoltre dichiarato: “Questa è la prima intervista che concedo da anni. E' stata lunga più di 40 ore. È stato uno strano piacere parlare con Sean O'Hagan in questi tempi incerti ed è un piacere continuare il mio rapporto con Canongate (l'editore, ndr), che è come sempre serio e appassionato."



O'Hagan ha voluto aggiungere che 'Faith, Hope & Carnage' è un libro "di conversazioni intime e spesso sorprendenti in cui Nick Cave parla onestamente della sua vita, della sua musica e della drammatica trasformazione di entrambe, provocata da una tragedia personale".



Qualche giorno fa Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato "Earthlings", un brano inedito del periodo di "Ghosteen" (leggi qui la recensione), album uscito nel 2019, tratto dal loro prossimo album "B-Sides & Rarities Part II", atteso sul mercato per il prossimo 22 ottobre.



In questo periodo Nick è impegnato, in Gran Bretagna, insieme al fido Warren Ellis, nel tour promozionale a supporto dell'album "Carnage" (leggi qui la recensione) pubblicato lo scorso mese di febbraio. Cave, accompagnato dai suoi Bad Seeds, nel 2022 sarà in tour in Europa e si esibirà anche in Italia il 4 luglio alla Arena di Verona.