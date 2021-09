UK, prosegue l’indagine dell’antitrust su Sony Music per l’acquisizione di AWAL

Non sono arrivati - o, se sono arrivati, non sono stati giudicati soddisfacenti - i chiarimenti che la Competition and Markets Authority, ente regolatore di mercati e concorrenza nel Regno Unito, attendeva da Sony Music in merito all’acquisizione della piattaforma di servizi AWAL: così l’antitrust inglese ha deciso di proseguire nell’indagine sul merger passando alla fase due dell’istruttoria.