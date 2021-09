Sanremo Giovani 2021, AFI contesta il regolamento

L’Associazione Fonografici Italiani ha preso posizione contro il regolamento di Sanremo Giovani 2021: in una nota diffusa oggi, venerdì 17 settembre, il presidente della sigla Sergio Cerruti chiede che vengano riaperti “subito i termini al fine di garantire un confronto sul regolamento tutt’altro che compatibile con gli interessi dei Giovani Artisti - gli Over 30 - che si vedono, grazie a quest’ennesima revisione, esclusi dalla kermesse nonostante i sacrifici e gli investimenti fatti nell’ultimo anno per la realizzazione dei provini da presentare”.