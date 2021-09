Il video sta facendo il giro del web, innescando delle discussioni.

Durante lo show tenuto lo scorso 15 settembre a Camden, New Jersey, il leader dei Megadeth Dave Mustaine, ha dichiarato quanto segue poco prima di eseguire il pezzo “Holy Wars…The Punishment Due“: “Voglio solo dirvi: ‘Quanto è bello!’. Guardatevi intorno, ragazzi. Guardate alla vostra destra, guardate alla vostra sinistra e guardate quanto è meraviglioso. Siamo tutti qui insieme, non stiamo andando fuori di testa e non stiamo urlando alla gente: ’Indossa la tua fottuta mascherina!’. Ascoltate, si inizia con questo tipo di sensazione di costruire qualcosa, che stiamo provando in questo momento. Ci sentiamo insieme, sentiamo che abbiamo la forza del numero. Ci sentiamo invincibili e nessuno ci può fermare. In questo momento, quello che sta succedendo è dittatura. Questa si chiama dittatura. E la dittatura non è solo nel governo. La tirannia in questo momento è nelle scuole e nel settore sanitario. Abbiamo il potere, specialmente noi… fan dell’heavy metal, il potere di cambiare le cose. Se guardate cosa è successo in Medio Oriente in questo momento… l’avevo detto molto tempo fa con questa prossima canzone, ‘Holy Wars‘.”.