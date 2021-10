Pink Floyd, i 50 anni di “Meddle”: la storia di "San Tropez"

San Tropez (Waters) - 3:43

Un mieloso ritratto edonista del mondo del jet set e dei suoi piaceri a cavallo fra agi da benestanti e noia da stelline viziate. Fu lo stesso Waters a comporre in Francia alla chitarra "San Tropez", portando la demo in studio e limitando gli interventi dei compagni a una mera esecuzione di parti praticamente già pronte. Mason: “Roger se ne arrivò con la canzone già pronta. Quasi non dovemmo fare nessun arrangiamento, si trattava solo di imparare gli accordi”. Il brano è caratterizzato dal pianoforte a forti tratti jazz di Richard Wright e dalla slide hawaiana di David Gilmour.

La cittadina di Saint-Tropez divenne famosa nel mondo grazie al film "Piace a troppi" girato nel 1956 da Roger Vadim: la pellicola segnò l’affermazione di Brigitte Bardot quale sex symbol dell’Europa del dopoguerra, promuovendo l’immagine del comune francese come emblema dell’estate e del divertimento. Il titolo della canzone rimanda al viaggio del gruppo e del suo entourage a Saint-Tropez nell’agosto del 1970: in quell’occasione musicisti,

tecnici, manager e loro compagne soggiornavano in una villa, utilizzata anche come base di partenza per la partecipazione a una serie di festival estivi.

L’8 agosto i Pink Floyd suonarono alle Caves du Roy, la discoteca dell’Hotel Byblos gestita a Saint-Tropez da Jacqueline Veyssière.

La mancanza dei testi scritti nelle edizioni in vinile di "Meddle" creò un piccolo dilemma fra i traduttori dell’epoca: la frase “Making a date for later by phone” contenuta in San Tropez fu oggetto di varie interpretazioni a orecchio, a causa della poca fluidità del cantato di Waters. Nello stampato bilingue allegato alla versione giapponese del disco venne riportata come “Making a date for play the part full”; in Italia, invece, emerse da alcuni lavori editoriali l’improbabile frase “Making a date for Rita Pavone”!

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la presentazione delle canzoni di tutti gli altri album del gruppo.