Warner Chappell, Santiago Menéndez-Pidal nominato presidente per il sud Europa

Santiago Menéndez-Pidal, già alla guida della filiale spagnola di Warner Chappell, è stato nominato presidente della società di edizioni multinazionale per il sud Europa: riferendo direttamente al co-ad Guy Moot dagli uffici di Madrid, il manager coordinerà le operazioni anche del distaccamento italiano della società, rimasto senza guida dopo le dimissioni dell’ex Managing Director Roberto Razzini, effettive a partire dallo scorso mese di agosto. Oltre alle incombenze tra la capitale spagnola e Milano, Menéndez-Pidal - nell’organico aziendale dal 1992, con esperienza da A&R presso la Sony spagnola e da editore presso EMI Publishing in madre patria e in Australia - offrirà consulenza agli uffici della società di Atene e collaborerà con il team parigino.