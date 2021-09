Audius, raccolti investimenti per 5 milioni di dollari

Audius, il servizio di streaming musicale nato nel 2018 e ribattezzato il “Soundcloud in salsa blockchain” per la sua attenzione agli indipendenti e agli NTF, ha raccolto 5 milioni di dollari grazie a un nuovo round di finanziamento al quale hanno preso parte - oltre che a società di investimenti come la Sound Ventures di Guy Oseary e la Electric Feel Ventures - anche big del panorama pop e urban a stelle e strisce come Katy Perry, Nas, Chainsmokers, Jason Derulo e Pusha T, che vanno a unirsi a colleghi già coinvolti in precedenti iniziative analoghe come Steve Aoki, Mike Shinoda dei Linkin Park e Disclosure. “So che la blockchain cambierà il mondo da quando ho investito in Coinbase cinque anni fa e credo che potrebbe essere la tecnologia più importante che abbia mai colpito l'industria musicale", ha spiegato Nas per commentare il suo investimento.