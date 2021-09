Vinili: i ragazzi della generazione Z ne acquistano di più dei millennials

Che le nuove generazioni abbiano riscoperto la bellezza del vinile non è un mistero. Da qualche anno a questa parte i 33 giri sono tornati di moda e non c'è uscita discografica, anche tra gli artisti di ultima generazione, che non preveda una pubblicazione in formato fisico anche in vinile (spesso vengono stampati lp in edizione limitata, talvolta colorati). Un nuovo sondaggio condotto dalla società statunitense MRC Data rivela che i ragazzi della generazione Z acquistano più vinili della generazione precedente, quella dei millennials.