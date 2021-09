Ed Sheeran sta per annunciare il nuovo tour mondiale?

All'inizio di settembre è tornato ad esibirsi dal vivo a Londra, dopo il lungo stop, per festeggiare i dieci anni del suo album d'esordio "+" di fronte ai fortunati che sono riusciti ad acquistare i pochi biglietti disponibili per assistere allo show ospitato dall'O2 Shepherd's Bush Empire della capitale britannica. Ora per Ed Sheeran sembra essere arrivato il momento di tornare ufficialmente sui palchi.

Con un sibillino post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale la voce di "Thinking out loud" ha lasciato intendere di essere prossimo ad annunciare il tour mondiale in supporto all'album "=" (si legge: "Equals"), in uscita il 29 ottobre. L'annuncio sarebbe più vicino del previsto: Ed Sheeran ha dato appuntamento ai suoi fan per le 8 di domani mattina, fuso orario britannico (da noi saranno le 9). "Domani a quest'ora annuncerò qualcosa che rappresenta di fatto l'inizio dei prossimi 3 anni della mia vita. Sono eccitato all'idea di tornare", si è limitato a scrivere Sheeran nel post.

Il tour di "÷", il suo disco precedente, tenne impegnato il cantautore sui palchi delle arene e degli stadi di tutto il mondo per oltre due anni: la tournée debuttò nel marzo del 2017 al PalaAlpitour di Torino e chiuse due anni e mezzo dopo, nell'agosto del 2019, a Ipswich. 258 concerti in tutto, per un totale di 8,7 milioni di biglietti staccati ai cancelli di palasport, arene e stadi e la bellezza di 776 milioni di dollari incassati.