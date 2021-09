Concerti e ripartenza, la revisione delle capienze sarà riconsiderata a ottobre (forse)

Il tema della revisione delle capienze degli spazi deputati a ospitare gli spettacoli di musica dal vivo è molto sentito dal settore del live promoting, che entro fine mese unirà le proprie voci per fare pressione - per l’ennesima volta - sulle istituzioni e vedersi concedere (come già successo a diversi altri settori, dallo sport alla ristorazione, alla luce del progredire della campagna vaccinale e della certificazione verde) un allentamento ancorché parziale delle norme imposte alla luce dell’emergenza sanitaria ormai più di un anno fa, quando vaccini e Green Pass erano ancora di là da venire.