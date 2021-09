Nick Cave & the Bad Seeds: pubblicato l’inedito ‘Earthlings’

Come nuova anticipazione della raccolta “B-Sides & Rarities Part II”, seguito della pubblicazione del 2005 e in uscita il prossimo 22 ottobre, Nick Cave e i suoi Bad Seeds hanno pubblicato la traccia finora inedita “Earthlings”.

Il brano è stato scritto durante le sessioni di lavorazioni dell’album del cantautore australiano con la sua band “Ghosteen” del 2019 ed è disponibile all'ascolto sulle principali piatatforme digitali e nel video riportato di seguito.

“B-Sides & Rarities Part II”, già anticipata dalla canzone “Vortex” e disponibile anche insieme al precedente “B-Sides & Rarities Part I” in un box set in edizione limitata di sette vinili, conterrà 27 tracce, tra rarità e inediti, del periodo fra il 2006 e il 2020.

A proposito della nuova pubblicazione Nick Cave, che con i Bad Seeds sarà in concerto all'Arena di Verona il 4 luglio 2022, ha dichiarato: “Mi è sempre piaciuto l’originale ‘B-Sides & Rarities’ più di ogni altro nostro album. È l’unico che ascolterei volentieri. Sembra più rilassato, anche un po’ insensato in alcuni punti, ma con belle canzoni ovunque. C’è anche qualcosa, nella piccolezza di certe canzoni che è più vicino al loro spirito originale”. Ha aggiunto:

“‘B-Sides & Rarities Part II’ continua questa strana e bellissima raccolta di canzoni perdute dei Bad Seeds. Amo il lato finale dell’ultimo disco perché rivela i piccoli e fragili inizi di alcune delle mie canzoni preferite dei Bad Seeds. 'Waiting for you' completa di una particolare traccia ritmica, una splendida 'Life per se' ritenuta troppo triste per ‘Skeleton tree’, e ‘Earthlings’ che alcuni considerano la traccia più bella delle sessioni di ‘Ghosteen’”.