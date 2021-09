Marilyn Manson: un giudice respinge una delle accuse di aggressione sessuale

Un giudice ha respinto una causa intentata contro Marilyn Manson da una donna che ha accusato Brian Warner – questo il nome all’anagrafe del cantante – di violenza sessuale e minaccia di morte.

Secondo quanto riportato dal sito di gossip e intrattenimento a stelle e strisce TMZ e stando ai documenti visionati da Pitchfork , il giudice ha sostenuto che le accuse formulate nella causa e le affermazioni della donna identificata solo come Jane Doe secondo cui ha ricordi repressi dello stupro e della minaccia di morte “non sono sufficienti” e non giustificano l’annullamento della prescrizione. Sempre stando a quanto segnalato da Pitchfork, la donna ha 20 giorni per presentare un’altra causa con ulteriori dettagli.

A seguito delle accuse di molestie sessuali mosse dall'attrice statunitense Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson, successivamente denunciato anche da altre donne, l’interprete statunitense deve affrontare altre tre cause legali. Una è stata intentata lo scorso giugno dalla modella Ashley Morgan Smithline che ha accusato Manson di, tra le altre cose, violenza e aggressione sessuale, inflizione intenzionale di stress emotivo, traffico di esseri umani e sequestro di persona. L’accusa di Smithline ha fatto seguito alle cause mosse da Ashley Walters ed Esmé Bianco.