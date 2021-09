Whitney Houston: in lavorazione il remake del film 'La guardia del corpo'

Warner Bros. ha annunciato che è ufficialmente in lavorazione il remake del film “La guardia del corpo” (titolo originale “The bodyguard”), successo del 1992 interpretato da Whitney Houston e Kevin Costner.

Stando a quanto riportato da Variety, Matthew López è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del nuovo lungometraggio ispirato alla pellicola con protagonista la voce di “I wanna dance with somebody (Who loves me)”.

A produrre il film sono stati chiamati Lawrence Kasdan - sceneggiatore e produttore dell'originale - di Kasdan Pictures e Dan Lin e Jonathan Eirich di Rideback, con Nick Reynolds come produttore esecutivo.

Già nel 2011 Warner Bros. aveva fatto sapere di essere al lavoro su un progetto per realizzare una nuova versione del film del 1992, la cui colonna sonora includeva il brano “I will always love you”, interpretata dalla Houston, e di aver ingaggiato Jeremiah Friedman e Nick Palmer per scrivere la sceneggiatura. Nel frattempo, infatti, nel corso degli anni sono emersi diversi nomi degli attori da coinvolgere nel cast della pellicola come - tra gli altri - Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Channing Tatum e Cardi B.