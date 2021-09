Believe, ricavi in crescita del 30% nel primo semestre 2021

A circa tre mesi dallo sbarco sui mercati, Believe ha comunicato le performance finanziarie relative al primo semestre del 2021: la società guidata Denis Ladegaillerie ha incassato tra gli scorsi mesi di gennaio e giugno 260 milioni di euro, il 30% di quanti iscritti a bilancio alla voce ricavi nello stesso periodo del 2020. A fare da locomotiva è stata Premium Solutions, divisione della società dedicata a servizi dedicati a etichette e artisti, che da sola ha generato 243 milioni di euro. Tunecore, la controllata di Believe dedicata alla distribuzione degli indipendenti, ha generato nel primo semestre di quest’anno 17 milioni di euro, due in più di quanti generati nel 2020.