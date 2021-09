Round Hill Music acquisce il catalogo di Tim Palmer

Tim Palmer, autore e produttore britannico già collaboratore di Pearl Jam (per i quali mixò l’album di debutto, “Ten”) e Ozzy Osbourne (per il quale firmò la produzione di “Down to Earth” del 2001), ha ceduto i diritti del proprio catalogo a Round Hill Music: l’accordo, complessivamente, include anche lavori realizzati per altri nomi di spicco della scena rock internazionale come U2, Robert Plant, Tears for Fears e David Bowie.