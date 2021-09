Il ritorno dei 70s nella musica: dall’abbigliamento al sound

Esistono dei messaggi molto forti lanciati da musica e moda, che fanno ben comprendere quanto non ci sia bisogno di urlare per comunicare in maniera efficace.

Musica e moda sanno bene che l’armonia generata da colori, forme, note e strofe, sanno arrivare dritti al cuore e alla mente delle persone fino a creare rivoluzioni.

Sarà proprio questo modo di vedere il mondo, lo spirito ribelle e una visione più ampia delle cose ad aver influenzato il grande ritorno dei 70s in maniera predominante negli ultimi anni.

Complice il mondo in continua evoluzione, osservando attentamente ciò che ci circonda, ci rendiamo conto di quanto i tempi moderni siano simili a quelli passati. È evidente nelle passerelle, che si riempiono di colori e di richiami hippie e rockettari, ma anche nella musica, con esponenti del calibro dei Maneskin.

Il gruppo in questione, composto da giovani, ha fatto si che in Italia tornasse un po' di rock, che è stato apprezzato anche all’estero, come abbiamo ben notato nel contest musicale europeo Eurovision, in cui la band ha trionfato. Non solo la musica, ma anche l’abbigliamento particolare ed eccentrico ha conquistato il cuore dei telespettatori, con look appariscenti che non sono passati di certo inosservati.

Chiunque può decidere di emulare gli outfit di questa famosissima band, il rock è infatti perfetto per qualsiasi persona e per tutte le fisicità. Troviamo nel mercato numerose collezioni dedicate a questa tipologia di stile, è possibile ad esempio acquistare dell’abbigliamento rock anche per taglie plus.

Musica e moda – In che modo sono tornati gli anni ’70?

Il consolidamento del femminismo portò la moda degli anni ’70 verso forme seducenti, capaci di esaltare le forme naturali del corpo, come nel caso delle gonne a vita alta, ampie e con balze, oppure degli abiti lunghi in stile impero, sinuosi ed estremamente femminili.

L’assortimento del vestiario continua con maglioni e cardigan in crochet, jersey di cotone, t-shirt decorate con stampe variopinte, pantaloni a zampa di elefante e hot pants, ovvero tutti capi di tendenza anche negli ultimi anni.

Se si parla di anni ’70 non si può inoltre che fare riferimento al movimento hippie, zingaresco, con magliette ricche di slogan politici ma anche articoli in boho style, tuniche lunghe e leggere, gonne decorate con sonagli e ricami floreali. Anni caratterizzati da indumenti impreziositi da piume, perline, cinture e decori di legno, accompagnati da accessori per capelli e bigiotteria, rigorosamente variopinti e bizzarri.

Ecco quindi un chiaro esempio di periodo storico che tende a ignorare il parere altrui, con capi che abbattono i pregiudizi e permettono di sentirsi finalmente liberi di esprimere il proprio io. Un modo di vivere la vita che il 2021 sta cercando di replicare.

Hippie e Glam-Rock: la moda in perfetta sinergia con il sound

David Bowie è l’icona del glam-rock, un movimento musicale androgino che rifiuta le classificazioni di genere, uniformando l’abbigliamento di tutte le persone con capi esclusivamente brillanti, colorati e realizzati con tessuti molto elaborati (es. paillettes). Ecco quindi che ai pantaloni a zampa si affiancano quelli a palazzo, in coppia con camicie ricche di ruches e volant. Non mancano poi abiti succinti in lurex e pvc.

Gli accessori sono appariscenti, quasi scenici, visibili anche a metri di distanza.

Nascono così i look più amati dalle icone musicale degli anni ’70, come gli Abba, Blondie e Sister Sledge.

Salendo sul palco, questi idoli storici, con i loro vestiti portano in scena un messaggio chiaro e forte: la libertà è tutto, un modo di vestire, di essere e affrontare la propria vita.

Libertà è amare chiunque, è rifiutare gli schemi sociali e accettare il proprio corpo a dispetto dai canoni estetici più perseguiti.