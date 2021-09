SIAE dimezza le tariffe delle licenze per Dj: i dettagli

Il Consiglio di Gestione di SIAE ha approvato la proposta di riduzione della tariffa per diritto d’autore prevista dalle condizioni di licenza dedicate ai Dj: a farlo sapere, in una nota, è la stessa Società Italiana Autori ed Editori, che intende - in questo modo - alleviare la “difficile situazione del settore, che risente in particolar modo dell’emergenza sanitaria tuttora in corso e delle incertezze legate alla riapertura di discoteche e locali da ballo”.