Alanis Morissette sul documentario ‘Jagged’: ‘Non è la storia che ho accettato di raccontare’

Nel corso del Toronto International Film Festival 2021 questa settimana viene presentato il documentario prodotto dalla HBO che, intitolato “Jagged”, ripercorre la vita e la carriera di Alanis Morissette.

Come già segnalato dal Washington Post, che nei giorni scorsi ha riportato che nel docu-film - diretto dalla regista e giornalista statunitense Alison Klayman - la 47enne musicista canadese rivela di essere stata violentata all'età di 15 anni, l’artista non sarà presente alla prima del film perché "sembra essere scontenta” della pellicola.

In una dichiarazione affidata a Pitchfork, Alanis Morissette ha spiegato il motivo per cui ha inizialmente accettato di partecipare al progetto e perché, ora, è critica nei confronti del documentario.

“Ho accettato di partecipare a un progetto sulla celebrazione del 25esimo anniversario di ‘Jagged Little Pill’ e sono stata intervistata durante un periodo molto vulnerabile (mentre ero nel bel mezzo della mia terza depressione post parto durante il lockdown)”, ha dichiarato la cantautrice. Ha aggiunto:

“Sono stata ingannata da un falso senso di sicurezza e il loro programma osceno è apparso evidente dopo la prima visione del film. È stato allora che ho capito che le nostre visioni sono, in realtà, dolorosamente divergenti. Questa non è la storia che ho accettato di raccontare. Sperimento ora l’impatto di aver creduto a qualcuno che non meritava fiducia. Ho scelto di non partecipare a nessun evento dedicato a questo film per due motivi: uno è che sono in tournée in questo momento. L'altro è che, non diversamente da molte "storie" e biografie non autorizzate uscite nel corso degli anni, questa include implicazioni e fatti che semplicemente non sono veri”.