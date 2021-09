Franco Battiato, "Invito al viaggio" a Verona: nuovi nomi nel cast

Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione di "Invito al viaggio", il concerto-tributo a Franco Battiato che si terrà martedì 21 settembre all'Arena di Verona (ne abbiamo già parlato qui).

La conferenza stampa si è tenuta a Verona, con la partecipazione - di persona o in collegamento internet - del sindaco della città veneta Federico Sboarina, dell'organizzatore dell'evento Francesco Cattini, dei direttori artistici Stefano Senardi, Carlo Guaitoli e Pino "Pinaxa" Pischetola, e la presenza di Alice in rappresentanza degli artisti del cast.



Giancarlo Mazzi in apertura ha ricordato quel che già sapevamo, e cioè che inizialmente il tributo avrebbe dovuto riguardare il quarantesimo anniversario di "La voce del padrone", l'album di Battiato che usì appunto il 29 settembre 1981; la scomparsa di Battiato ha trasformato la celebrazione di quell'album in un omaggio al musicista siciliano.



Alice: "Con Franco Battiato abbiamo condiviso un lungo percorso sia professionale sia personale, da collaboratori e amici. Ringrazio i colleghi, anche i più giovani, per la loro partecipazione".

Francesco Cattini: "Il gruppo di lavoro che ha contribuito a questo evento comprende Stefano Senardi, Carlo Guaitoli, Pino 'Pinaxa' Pischetola, oltre a Francesco Messina, che fra l'altro ha anche realizzato l'immagine di 'Invito al viaggio'. Il concerto spazierà attraverso tutto il repertorio di Battiato, non solo quello pop, rispettando quasi sempre gli arrangiamenti originari dei brani".

Stefano Senardi: "L'eredità culturale di Franco Battiato è un bene prezioso dell'umanità e va preservata e diffusa".

Carlo Guaitoli: "Girando l'Italia con Alice per i suoi ultimi concerti abbiamo sentito l'amore del pubblico per Battiato, e pensiamo che a lui avrebbe fatto piacere che questa serata fosse un excursus attraverso la sua intera ed eclettica produzione musicale. Non è stato un lavoro semplice; stiamo provando in questi giorni, a Reggio Emilia, e le complessità sono numerose, ma tutti coloro che stanno lavorando stanno impegnandosi al massimo per rendere onore a Franco come musicista e come persona".

Pino "Pinaxa" Pischetola: "Ieri per la prima volta abbiamo provato qualche brano con la band, l'ultima che è stata nei live di Battiato, e abbiamo capito di essere sulla strada giusta per non far troppo rimpiangere l'assenza fisica di Franco; cerchiamo di rendere questa serata la cosa più vicina possibile a un suo concerto, pur senza di lui".

Agli artisti già annunciati nel cast si sono aggiunti negli ultimi giorni Enzo Avitabile, Cristina Baggio, Carlo Boccadoro, Vinicio Capossela con Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi, Fabio Cinti, gli Extraliscio, Gianni Morandi, Cristina Scabbia con Davide Ferrario e il Nuovo Quartetto Italiano.