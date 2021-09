“I Guns N' Roses pubblicheranno presto una nuova canzone”

Secondo quanto riferito, a breve i Guns N' Roses pubblicheranno una nuova canzone intitolata “Hard school”.

Come sottolineato da Blabbermouth, si tratta di un brano che, inizialmente battezzato con il titolo provvisorio “Jackie Chan”, è stato originariamente registrato durante l’era di “Chinese Democracy”, disco pubblicato dalla band statunitense nel 2008, ma non è stato incluso nell’album. Negli anni sono state pubblicate in rete diverse clip contenenti frammenti del pezzo e una versione completa è trapelata ad agosto 2019. La stessa formazione di Los Angeles ha provato la canzone per un concerto all’Hollywood Palladium nel settembre 2019 e il gruppo ha incluso il pezzo nella scaletta dei suoi attuali concerti, ma non è ancora stato eseguito dal vivo.

Guns N' Roses fazendo a passagem de som de 'Hard Skool'. Há expectativa da música finalmente ser tocada hoje... pic.twitter.com/3Fmu0AK9co — Guns N' Roses News (@gnrnewsbrasil) August 27, 2021

L’imminente pubblicazione di “Hard school” è stata rivelata da un utente nei giorni scorsi su Twitter attraverso un post - successivamente cancellato e ora non più disponibile - con una foto di una fan dei Guns N' Roses insieme ad Axl Rose in cui è stato scritto: “Una fan ha incontrato Axl Rose dopo il secondo spettacolo dei Guns N' Roses ad Atlantic City, New Jersey, la scorsa notte. Ha detto di essere stata invitata da lui nel backstage e di aver bevuto una birra insieme. Ha anche dichiarato di aver chiesto ad Axl Rose di ‘Hard skool’. Ha suonato la canzone per lei e ha detto che la pubblicheranno presto”.

Se "Hard School" verrà pubblicata, sarà la seconda nuova canzone del gruppo americano a veder la luce nel giro di poche settimane. Lo scorso 6 agosto Axl Rose e compagni, infatti, hanno reso disponibile il brano “Absurd”.