Anghami, c’è una partnership con Amazon

Anghami ha siglato un accordo con Amazon per promuoversi sui mercati di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti: agli abbonati al servizio Prime del colosso di Jeff Bezos nei paesi presso i quali è stata attivata l’operazione sarà concesso un abbonamento gratuito ad Anghami Plus - il servizio a pagamento della piattaforma - per sei mesi, con un’opzione di sconto del 50% sui sei mesi successivi. L’accordo non serve solo al DSP di Eddy Maroun per consolidare la propria posizione sull’emergente mercato mediorientale, ma anche ad Amazon come testa di ponte verso una platea commercialmente molto appetibile, data la relativamente breve presenza della multinazionale americana sui mercati locali (dal 2019 negli Emirati, dall’agosto del 2020 in Arabia Saudita).