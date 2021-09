Universal Music, nominato il nuovo cda a una settimana dalla quotazione

A una settimana dallo sbarco alla borsa di Amsterdam, programmato per il prossimo 21 settembre, Universal Music Group ha reso noto il consiglio di amministrazione con il quale la quotanda major debutterà sui mercati: all’inamovibile Lucian Grainge, confermato come presidente e amministratore delegato, verranno affiancati Vincent Vallejo come suo vice (al quale spetterà il compito di presidiare gli uffici di Hilversum, nei Paesi Bassi) e Judy Craymer come presidente del cda (suo vice sarà Antoine Fievet, ceo della multinazionale casearia francese Bel Group).