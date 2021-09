Steven Tyler, Axl Rose e molti altri: gli abusi sessuali delle rockstar

SkyNews riferisce di un nuovo documentario, "Look away" ("guarda da un'altra parte"), andato in onda ieri sera 13 settembre, che investiga su come nell'industria musicale i comportamenti sessuali aggressivi siano sempre stati tollerati e coperti, anche quando riguardavano ragazze minorenni.

Sophie Cunningham, che ne è autrice e produttrice, dice:





"Le storie sono tante. Alcune le ho raccontate, altre non le ho potute raccontare perché grazie alla celebrità e al denaro è stato possibile comprare il silenzio di molte vittime".



"Look away" contiene interviste a donne che accusano Steven Tyler degli Aerosmith e Axl Rose dei Guns N'Roses, e anche il produttore Kim Fowley. Ma, dice l'autrice, ce ne sono molte, molte di più che se volessero parlare avrebbero tanto da raccontare: il contenuto del documentario è solo la punta di un iceberg, non ho potuto includervi storie che riguardano altri nomi molto, molto popolari.

Sophie Cunningham:



"Il mondo della musica non ha ancora avuto il suo #MeToo, e ne avrebbe davvero bisogno".



La storia di Julia Holcomb era già in parte nota, perché ne ha ascritto lo stesso Steven Tyler nell'autobiografia del 2011. La Holcomb conobbe Tyler a Portland, nell'Oregon, nel 1973: lei aveva 16 anni, lui circa 25. Dato che la cosiddetta "età del consenso" nell'Oregon era allora a 18 anni, Tyler persuase la madre di Julia ad affidargliela come "custode", per potersela portare con sé in tour. Julia sostiene di essere rimasta incinta di Tyler, e di avere abortito dietro le sue pressioni.

Sophie Cunningham:



"Finché vendevano molti dischi e facevano guadagnare molto denaro alle case discografiche, c'era una diffusa accettazione del fatto che sostanzialmente potessero permettersi ogni genere di eccesso".



Sheila Kennedy è un'altra delle donne che testimoniano nel documentario, raccontando la propria esperienza con Axl Rose verso la fine degli anni Ottanta. La Kennedy era stata "Pet of the year" della rivista per adulti "Penthouse", era stata invitata a una festa nella suite di Axl Rose e dice che in quell'occasione lui la costrinse a fare sesso.

Cunningham: