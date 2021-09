J-Ax: ‘Quando penso ai negazionisti del Covid penso al mondo dello spettacolo fermo da due anni’

In un lungo video pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale J-Ax ha chiarito la sua posizione in merito ai vaccini e all’attuale situazione di emergenza sanitaria. Il già frontman degli Articolo 31 era finito nel mirino di parte dell’opinione pubblica contraria alla campagna di immunizzazione in seguito a dichiarazioni piuttosto forti sui no-vax e su Eric Clapton, uno dei big internazionali - insieme a Van Morrison - dichiaratamente avversa alle vaccinazioni. Dopo aver denunciato di essere stato minacciato - con militanti no-vax che lo volevano “cercare, bastonare, investire e riempire di botte” - per via delle sue dichiarazioni che “chiunque munito di pollice opponibile capirebbe che si tratta di iperboli comiche”, Alessandro Aleotti ha definito i negazionisti del Covid “anti-italiani”, spiegando che:

“Quando penso ai negazionisti [del Covid] penso alle persone con i negozi chiusi, ai ristoranti costretti ad abbassare per sempre la serranda, alle migliaia di operai del mondo dello spettacolo a casa da due anni. Penso agli italiani normali (...) Chiunque abbia amore per l’Italia dovrebbe combattere chi vuole la sua distruzione, e i negazionisti vogliono distruggere gli italiani e l’Italia”.

Il rapper si è poi rivolto alla parte di cittadinanza non dichiaratamente contraria all’immunizzazione ma diffidente:

“La capisco la paura che hanno le persone che non vogliono vaccinarsi. Cosa credete? Che noi che ci siamo vaccinati non abbiamo avuto dubbi? Che non ci siamo detti: ‘Magari la sfiga che qualcosa vada storto capita proprio a me’? Ma l’abbiamo fatto, perché è un dovere civico. Certo, per la nostra salute, ma anche per difendere la vostra salute, e la salute del Paese e del mondo”.

Le dichiarazioni di J-Ax hanno ricevuto il sostegno di artisti come la leader dei Lacuna Coil Cristina Scabbia (“Viva la scienza, viva la logica e la ragione”, ha commentato la cantante), Gué Pequeno, i torinesi Djs Form Mars e lo scrittore e conduttore televisivo Roberto Parodi.