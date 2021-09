Amazon e i concerti: al via il riconoscimento palmare per l’accesso

Ha debuttato martedì 14 settembre la nuova tecnologia che Amazon ha introdotto nel settore del live grazie a un accordo firmato con il colosso della live promotion AEG. Secondo quanto riportato dalla Associated Press, la tecnologia Amazon One ha fatto il suo ingresso nel mondo dei concerti presso il Red Rocks Amphitheatre di Denver, in Colorado, i biglietti dei cui eventi dal vivo sono venduti presso la piattaforma AXS di AEG.