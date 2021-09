Marc Bolan, il re Mida del glam rock

Dalle nostre parti non è mai stato un divo, ma in Gran Bretagna, tra il 1970 e il 1973, la sua stella ha brillato luminosissima, per poi declinare oscurata da quella di David Bowie. Morì appena ventinovenne il 16 settembre 1977, in un incidente automobilistico che lo consegnò alla leggenda. Nato come Mark Feld nel 1947 nella periferia londinese, aveva debuttato discograficamente giovanissimo, nel 1965, come cantautore folk; poi diede vita con Steve Peregrin Took al duo dei Tyrannosaurus Rex, con il quale pubblicò tre album in stile psichedelic-folk-rock e un quarto con lo stesso nome ma insieme a Mickey Finn.

La “svolta elettrica” di Marc Bolan ebbe inizio nel 1970 con “Ride a white swan”, considerato uno dei primi esempi di glam rock. Con il nome T. Rex, Bolan dominò le classifiche britanniche per due anni. A seguire vi proponiamo tutti i singoli con i quali è stato in top ten in Gran Bretagna.

“Ride a white swan” (numero 2)

“Hot love” (numero 1)

“Get it on” (numero 1)

“Jeepster” (numero 2)

“Telegram Sam” (numero 1)

“Metal Guru” (numero 1)

“Children of the revolution” (numero 2)

“Solid gold easy action” (numero 2)

“20th Century Boy” (numero 3)

“The groover” (numero 4)