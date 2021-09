Francesca Michielin "Queen of Music" al MiX

La musica diventa protagonista al MiX, Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer: alla 35a edizione, prevista dal 16 al 19 settembre. MiX Music! è il programma musicale a cura di Simone Bisantino e Protopapa, già lanciato nella precedente edizione, che animerà le notti del MiX non solo sul palco del Piccolo Teatro Strehler ma anche nell’inedita “Flying Tiger Mix Young Arena” nel cortile di Palazzo Reale.

Tra gli ospiti più attesi, Francesca Michielin, che nella cerimonia di chiusura, domenica 19 settembre (ore 20.30) al Teatro Strehler, condotta da Ema Stokholma, sarà incoronata "Queen of Music", un riconoscimento che il festival conferisce ogni anno ad artisti che si sono particolarmente distinti nella loro attività professionale e personale, nel promuovere la cultura del rispetto delle differenze, e che le sarà consegnato per il suo impegno nel racconto e nella difesa di ogni tipo di amore e di identità.

MiX Music! ospiterà l’R&B vellutato di David Blank e le sperimentazioni audio-visive di NAVA (venerdì 17 settembre, ore 19.30, Flying Tiger MiX Young Arena), il reggaeton romantico di Vergo (venerdì 17 settembre, ore 22, Teatro Strehler), la disco retro-futurista di Thomas Costantin (18 settembre, ore 18.00, Teatro Strehler), il glam-pop elettronico di Sem & Stenn e il pop raffinato di Blue Phelix (sabato 18 settembre, ore 19.30, Flying Tiger MiX Young Arena).

A chiudere la line up, i Melancholia, che saliranno sul palco dello Strehler nella serata conclusiva del 19 settembre (ore 20.30).

La 35a edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer si terrà in formula “ibrida”, al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Strehler e Teatro Studio Melato), per la prima volta nella cornice del cortile di Palazzo Reale, all’interno della “Flying Tiger Mix Young Arena”, e online, accessibile da tutta Italia, su Nexo+, la piattaforma di contenuti on demand ideata da Nexo Digital.