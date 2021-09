Un batterista toscano suona per Glen Hansard e Eddie Vedder

"Flag Day", il nuovo film di Sean Penn, è uscito nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Insieme al film è già disponibile sulle piattaforme di streaming, e presto anche in supporto fisico, la colonna sonora originale del film, che comprende canzoni inedite di Glen Hansard, Cat Power, Eddie Vedder (Pearl Jam) e altri, e alla quale ha partecipato anche il batterista italiano Piero Perelli.

Perelli, 33 anni, lucchese, è stato contattato a sorpresa da Glen Hansard per partecipare alle session, avvenute da remoto per le note ragioni di pandemia.

Piero Perelli:

“Sono un ammiratore del lavoro di Glen Hansard, ci siamo incontrati in Toscana per una giornata informale, e poi tutto è capitato molto naturalmente. Anche se incrociare files e indicazioni con Glen ed Eddie Vedder mi ha fatto un certo effetto, il percorso è stato molto spontaneo. Partecipare a un lavoro internazionale di questa portata è senza dubbio un motivo di orgoglio e una bella soddisfazione artistica e professionale. Un punto d'arrivo? Dopo un biennio così complicato preferisco considerarlo un bel segnale di ripartenza. Il lavoro del musicista è quotidiano, e spesso nell'ombra. La cosa migliore che può capitare da queste occasioni di visibilità è allargare il proprio mondo, geografico e creativo. E magari avere l'opportunità di far conoscere meglio anche altri progetti in cui sono impegnato”.

Ecco la tracklist della colonna sonora di "Field day":

My Father's Daughter

di Olivia Vedder & Eddie Vedder & Glen Hansard

Flag Day

di Eddie Vedder and Glen Hansard

I Think Of Angels

di Cat Power

Tender Mercies

di Glen Hansard & Eddie Vedder

Rather Be Home

di Eddie Vedder and Glen Hansard

I Am A Map

di Cat Power

As You Did Before

di Glen Hansard

There's A Girl

di Olivia Vedder & Eddie Vedder & Glen Hansard

I'll Be Waiting

di Eddie Vedder and Glen Hansard

I Will Follow

di Cat Power

Wave

di Glen Hansard & Eddie Vedder

Drive

di Eddie Vedder

Dream

di Cat Power