Verona, al via domani la seconda edizione di Heroes: gli artisti nel cast

Si terrà domani venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre la seconda edizione di Heroes, la manifestazione musicale nata - non senza polemiche - lo scorso anno in sostegno ai lavoratori dello spettacolo: per il ritorno dell’evento sul palco dell’Arena di Verona sono stati programmate le esibizioni di Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, Negramaro e Sangiovanni venerdì 17 settembre, e Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame sabato 18 settembre. All’evento sarà abbinata l’iniziativa benefica Mission Diversity, che mira a sostenere la parità di genere e tutte le forme di diversità nell’industria discografica e musicale.

Ogni set in programma, della durata di 20 minuti ciascuno, vedrà gli artisti allestire il palco della storica venue scaligera con scenografie ad hoc progettate per l’occasione, un modo per "dare più tempo a ogni interprete per presentare al pubblico la propria arte con il giusto spazio, e raccontare il proprio mondo con uno show pensato appositamente per questo evento", ha spiegato Marta Donà, fondatrice di LaTarma Management, società - che fino allo scorso giugno seguiva la carriera dei Maneskin - alla quale è stata affidata da direzione artistica dell'evento.

Tra gli organizzatori della manifestazione, oltre a Music Innovation Hub, Impresa Sociale (MIH), RP Legal & Tax, Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, ci sono anche Friends&Partners e Vivo Concerti (controllate italiane del gruppo Eventim) e Live Nation Italia, società di live promoting i cui numeri uno - rispettivamente Ferdinando Salzano, Clemente Zard e Roberto De Luca - in sede di presentazione del progetto hanno lanciato un appello congiunto alle istituzioni - già al corrente della problematica - affinché al settore della musica dal vivo venga concesso di ripartire senza le limitazioni imposte fino a oggi dall'emergenza sanitaria.

I biglietti per la seconda edizione di Heroes sono disponibili sul circuito TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate: le due serate saranno trasmesse in diretta streaming anche da Live Now.