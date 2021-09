La ripubblicazione del suo primo album da solista, "Back to the light", è stata per Brian May l'occasione di fare un viaggio nel passato; nel finale del nuovo video della title track, il chitarrista duetta con il se stesso di quasi trent'anni prima.



L'album d'esordio da solista di May compirà trent'anni nel 2022; il suo ultimo lavoro in proprio è invece "Another world", uscito nel 1998.



Recentemente May ha dichiarato che se dovesse incidere un altro album da solista, realizzerebbe un disco strumentale.