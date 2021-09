Bauli in Piazza, il 19 settembre a Roma l’anteprima del documentario

Verrà presentato la prossima domenica 19 settembre presso il Nuovo Cinema Aquila, in l'Aquila 66/74, a Roma, nell’ambito del Pigneto Film Festival, “Bauli in Piazza - Il racconto”, documentario diretto da Carlo Campopiano dedicato al movimento di lavoratori dello spettacolo che dall’inizio dell’emergenza sanitaria si sono impegnati per segnalare all’opinione pubblica le drammatiche condizioni delle maestranze impegnate nel settore live: all’evento saranno presenti Silvia Comand, Tiziano Rossi, Luana Aglieri, Fabio Pazzini e Maurizio Cappellini del direttivo fondatori di Bauli In Piazza.