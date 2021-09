USA, nel primo semestre 2021 il mercato della musica registrata in crescita del 27%

Come già chiaro da ormai più di un anno, il settore discografico non ha affatto accusato - anzi, tutt’altro - la crisi globale innescata dalla pandemia: in un rapporto diffuso in queste ore dalla RIAA, la Recording Industry Association of America, è stata certificata la crescita di 27 punti percentuali su base annua - nel primo semestre del 2021 - del settore statunitense della musica registrata, per un aumento complessivo del volume d’affari di un miliardo e mezzo di dollari in sei mesi - dai 5,6 miliardi registrati a metà 2020 ai 7,1 del rilevamento più recente.