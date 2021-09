Canzoni da riscoprire: "They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!"

1966, New York City. A Jerry Samuels, fonico in uno studio di registrazione, viene un'idea: scrivere una canzone a proposito di un tizio così colpito dall'essere stato lasciato dalla sua ragazza da diventare matto. Non proprio originalissima, ma Jerry affrontò la sfida in maniera inedita.

Scelse come pseudonimo da interprete Napoleon XIV, come pseudonimo da autore N. Bonaparte, e riuscì a convincere la Warner Bros a pubblicare il singolo, nel luglio del 1966. Accompagnato solo da un paio di percussioni, che tengono un tempo di marcia, Jerry/Napoleon non canta, ma declama la sua triste vicenda; qui il testo originale.

La bizzarria consiste nel fatto che Samuels, usando un oscillatore di frequenza variabile, "modifica" la sua voce a tratti facendola diventare più acuta, un po' tipo Alvin dei Chipmunks.

Incredibilmente, il 6 agosto 1966 il singolo era primo in classifica negli USA!

Ma ci furono reazioni scandalizzate da parte di chi lamentava il fatto che il testo del brano pareva prendersi gioco di chi è ricoverato in un manicomio. L'ondata di sdegno fu tale che le radio smisero di trasmettere la canzone, che nel giro di poche settimane uscì di classifica.

Non fu nemmeno possibile "rimediare" trasmettendo il lato B del singolo, dato che il lato B consisteva semplicemente del lato A registrato a ritroso (e anche il titolo aveva la stessa caratteristica: “!aaaH-aH ,yawA eM ekaT ot gnimoC er’yehT”).

Un album velocemente messo insieme non sortì alcun risultato: conteneva una specie di "risposta" al 45 giri, accreditata a Josephine XV e intitolata “I’m Happy They Took You Away, Ha-Haaa!”.

La notorietà del brano valicò l'Atlantico, e da noi, in Italia, ci fu chi pubblicò una "cover" di "They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!": i Balordi - nome quanto mai adeguato - diedero alle stampe "Vengono a portarci via ah! aah!".

I Balordi erano Andrea Muratori (chitarra e flauto) e Gianni Muratori detto Gion (cantante solista e chitarra basso), Bruno Pellegrini (chitarra solista) e Beppe Panzironi (batteria). Nel 1967 incideranno "Non è Francesca" di Lucio Battisti, prima che la registrasse l'autore, ma senza successo.

Nello stesso anno parteciparono al Festival di Napoli, che vinsero con "O' matusa", e alla Serie Verde del Festivalbar con "Domani devo fare una cosa". Dopo un cambio di formazione nel 1968 (entrò Marco Ferradini, che poi diventerà "quello di 'Teorema'"), il gruppo si sciolse.



Napoleon XIV sparì dalla scena, a parte un rapido e inspiegabile revival di "They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!" nel 1973 (quattro settimane in classifica).

Nel 1988 Samuels/Napoleon pubblicò una sorta di sequel a "They’re Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!", logicamente intitolata "They’re Coming to Get Me Again, Ha-Haaa!" - con il prosieguo delle disavventure del protagonista e la stessa trovata della voce deformata, ma senza grandi risultati.



Samuels risulta essere ancora al mondo; ha compiuto 83 anni il 3 maggio scorso, e gestisce un'agenzia di booking nel Delaware.