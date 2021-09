Sir Oliver Skardy, in arrivo il nuovo album "Figa e sfiga"

Ad anticipare il nuovo album di Sir Oliver Skardy "Figa e Sfiga", che sarà nei negozi a partire dal 24 settembre, è uscito il vinile 7" a 45 giri "Venessia comune giamacan (Sardòn version)", in tiratura limitata (500 copie) e numerata, in vinile colorato verde con copertina apribile e i testi all’interno.

Skardy:

“Il brano è una presa in giro di tutti quei signori che in questi anni hanno cercato di spartirsi la “torta” a Venezia. Essere un comune vuol dire avere qualcosa in comune, per cui per me se Venezia vuole distaccarsi dalla terraferma può farlo anche subito. Io prendo in giro queste proposte divisive, schierandomi a favore della musica e dell’arte. In questa canzone, visto che i veneziani sono così altezzosi che preferirebbero farsi un comune per i fatti loro, io propongo un comune denominato 'giamaicano' in cui la terraferma si muove autonomamente grazie all’arte e al turismo”.