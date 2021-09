Musica dal vivo: Live Nation diventa azionista di maggioranza di OCESA Entretenimiento

Live Nation ha acquisito il 51% delle quote di OCESA Entretenimiento, società messicana leader sul mercato latino-americano della musica dal vivo. L’accordo - che dovrebbe essere perfezionato entro la fine dell’anno in corso - segue il tentativo di acquisto della quota di maggioranza fallito, per decisione dello stesso Rapino, nel maggio del 2020, quando il manager scelse di tirarsi indietro all’ultimo momento - nonostante il semaforo verde da parte dell’antitrust messicana - a causa del blocco generalizzato degli spettacoli causato dalla prima fase della pandemia.