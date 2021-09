Coldplay e Bts insieme in un nuovo brano: il K-pop è inarrestabile

I Coldplay e i Bts insieme, per la prima volta. Una collaborazione che sdogana ancora di più il K-pop. Dopo le voci ricorrenti su una collaborazione tra la band inglese e la boy band regina del K-pop, arriva la conferma: il singolo si intitolerà "My universe" e uscirà il 24 settembre. L'annuncio di Chris Martin e soci è arrivato con un post sui social, ripreso dagli account dei Bangtan Boys.

Qualche settimana dopo l'uscita di "My Universe", il 15 ottobre i Coldplay pubblicheranno il loro nuovo album in studio intitolato "Music of the Spheres". La band ha dato l’annuncio su Instagram con una nota scritta a mano e con un video trailer che contiene brevi estratti di tutte le 12 canzoni della tracklist. Molte di queste hanno per titolo semplicemente un emoji, come aveva preannunciato il maggio scorso lo stesso Chris Martin. Il disco è prodotto dal mago del pop internazionale Max Martin, l’uomo dietro a "Baby One More Time" di Britney Spears, "I Kissed a Girl" di Katy Perry, "Shake It Off" di Taylor Swift, "Blinding Lights" di The Weeknd.