Adrian Smith: "Gli Iron Maiden non suoneranno mai musica funky"

Il chitarrista degli Iron Maiden Adrian Smith ha parlato con Iron Hayden di Triple M Hard N Heavy di "The Writing On The Wall", il primo singolo estratto dall'ultimo album della band, pubblicato all'inizio del mese, "Senjutsu" (leggi qui la recensione). Secondo Smith, il brano "ha quasi un'atmosfera folk/country. Non l'abbiamo mai fatto prima. Questo sorprenderà alcune persone".

Dopo che Hayden ha espresso tutta la sua sorpresa per avere menzionato una influenza "country" collegata a una canzone della metal band britannica, Adrian ha replicato: "Secondo me, era più folk inglese. E se guardi alla vecchia musica folk inglese, probabilmente è arrivata in America centinaia di anni fa, mischiata con il cajun, mischiata con il blues, ottiene quella che viene chiamata musica country americana. Per me, se torni alle origini, è più folk."

Smith ha tenuto però a chiarire un concetto: "Folky, non funky. Se c'è una cosa che gli Iron Maiden non faranno mai, è il funk. Per quanto mi piaccia, non credo che lo faremo mai. Non riesco a immaginare Steve (Harris, il bassista degli Iron Maiden, ndr) 'slappare' il basso… E Nicko (McBrain, il batterista) è il batterista funk più incredibile che abbiate mai sentito. Lui può fare qualsiasi cosa."

Sulle diverse interpretazioni date a "The Writing On The Wall", il cantante degli Iron Maiden ha avuto modo di osservare: "Onestamente, è incredibile. La gente ci mette la propria interpretazione. Basta guardare alcuni commenti per scoprire quanto siano frammentate le psicologie delle persone. Questo non è un problema politico, penso che sia un problema psicologico. Esiste una schizofrenia collettiva nel mondo e Internet la nutre e la alimenta."