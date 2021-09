Kobalt, quasi 90 milioni di dollari per ricomprare quote di AWAL

A otto mesi dall’ufficializzazione della cessione a Sony Music, da parte di Kobalt, della piattaforma per servizi a indipendenti AWAL, la società fondata e diretta da Willard Ahdritz ha avviato un’operazione di riacquisto delle quote della propria ex controllata per 89 milioni di dollari: come riferito da un documento depositato presso l'autorità britannica regolatrice dei mercati finanziari già alla fine dello scorso mese di agosto la società con quartier generale a New York era rientrata in possesso di oltre un milione di azioni per mezzo di otto differenti operazioni di acquisto, impegnandosi complessivamente per 89 milioni di dollari.