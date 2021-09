Green Pass, verso l’obbligatorietà anche per i lavoratori dello spettacolo

L’obbligo di titolarità del Green Pass, certificato che attesta l’avvenuto inizio del percorso di immunizzazione dal Covid-19, la guarigione dal virus nei nove mesi precedenti il rilascio o la negatività di un test effettuato nelle 48 ore precedenti, potrebbe essere esteso anche ai lavoratori dello spettacolo: il documento, già mandatorio per insegnanti e personale sanitario, secondo fonti di stampa sarà imposto anche a tutti gli operatori che operano in ambiti dove il Green Pass sia già richiesto al pubblico come palestre, piscine, bar, ristoranti, cinema, teatri e ovviamente sale da concerto.