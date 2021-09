Victoria dei Maneskin a seno nudo in concerto a Vienna

In concerto al Nova Rock Festival di Vienna, ieri i Maneskin hanno avuto un'altra conferma dal vivo della bontà del loro rock che ha ormai da tempo oltrepassato i nostri confini per conquistare cuori e padiglioni auricolari degli amanti del rock di tutto il mondo.

Sul palco nella capitale austriaca lo show del quartetto romano è stato all'altezza della situazione, non mancando di unire alla validità delle loro canzoni - "Zitti e buoni", "I wanna be your slave" e "Beggin'", su tutte – anche una forte carica fisica e sensuale che, in concerto, è parte essenziale dalla notte dei tempi, di ogni show di matrice rock che si rispetti.

I Maneskin si sono presentati sul palco indossando magliette senza maniche a maglia fine che hanno finito per lasciare a torso nudo il cantante Damiano che non ha mancato di tuffarsi in mezzo al pubblico (come ha fatto anche Thomas, il chitarrista) e, nel caso della bassista Victoria si vedevano distintamente i seni nudi. Uno show ad altissima carica erotica, come potete vedere dal video qui sotto.

Tra i prossimi appuntamenti dal vivo dei Maneskin va sottolineata l'esibizione del 25 settembre al Global Citizen Live , evento al quale parteciperanno una lunga fila di ospiti, tra questi Duran Duran, Nile Rodgers e Chic, Rag'n'Bone Man e Kylie Minogue.