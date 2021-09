Leona Lewis sta per tornare con un album natalizio

Un album di Leona Lewis manca dalla sua discografia da sei anni esatti, era infatti il settembre del 2015 quando la cantante britannica pubblicò "I am" (leggi qui la recensione). Quel disco pare che rimarrà il suo ultimo ancora per poco, infatti la 36enne musicista è al lavoro su un disco di canzoni natalizie.

Almeno questo è quanto si evince dalle dichiarazioni di una fonte riportate nella rubrica Bizarre del quotidiano britannico The Sun: "Potrebbe sembrare presto parlare di Natale a settembre, ma è in lavorazione da oltre un anno. Leona ha registrato molte nuove canzoni e ci sono dei brani straordinari. C'è molto entusiasmo. Mariah incassa dei milioni ogni anno dal suo singolo "All I Want For Christmas Is You" (...) Sarebbe un'opportunità davvero redditizia per Leona seguirne l'esempio. Non è stato facile per lei, specialmente nell'ultimo decennio a causa di problemi con le etichette discografiche. Ma ora si sta buttando a capofitto in questo ritorno che la sua squadra pensa aiuterà a ricordare al pubblico britannico perché conquistò milioni di fan a X Factor tanti anni fa".

Leona Lewis si rivelò vincendo, nel 2006, la terza edizione dell'X Factor britannico con la canzone "A Moment Like This", cover di un brano del 2002 di Kelly Clarkson. Forse a fare pensare alla Lewis di poter seguire le orme della regina per antonomasia del Natale Mariah Carey è stata la sua felice esperienza del 2013 quando con "One More Sleep", inclusa nell'album "Christmas, With Love", in Gran Bretagna riuscì a salire fino al terzo posto della classifica di vendita.