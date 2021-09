Lana Del Rey annuncia di voler disattivare i suoi account social

I social network di Lana Del Rey hanno ancora poche ore di vita. Ad annunciare l'intenzione di disattivare gli account entro questo fine settimana è la stessa musicista newyorkese. Lo ha comunicato pubblicando un video in cui ha rivelato che sta pianificando di allontanarsi dai social media poiché alcune delle cose a cui sta lavorando "richiedono privacy e trasparenza".

Rivolgendosi ai suoi follower Lana ha detto: "Ciao ragazzi, volevo solo farvi sapere che domani disattiveremo i nostri account sui social media, i miei account sui social media. Semplicemente perché ho tanti interessi e altri lavori che richiedono privacy e trasparenza". Ha però rassicurato i fan: “Sono ancora molto presente e amo ciò che faccio. Sono assolutamente qui per la musica". Vedi il messaggio della Del Rey qui sotto, almeno fino al momento in cui rimarrà visibile.

Lana Del Rey ha condiviso anche alcuni dettagli del suo prossimo album, "Blue Banisters", spiegando che è composto da materiale vecchio e nuovo e che in parte è stato scritto da membri della famiglia. Il nuovo album uscirà il 22 ottobre, e segue "Chemtrails Over the Country Club" (leggi qui la recensione), pubblicato lo scorso mese di marzo.

La 36enne cantante ha presentato l'album a maggio pubblicando, a sorpresa, tre singoli: la title track, "Text Book" e "Wildflower Wildfire". All'inizio della settimana, ha rilasciato il nuovo singolo, "Arcadia".