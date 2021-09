Quando Robert Fripp incontrò Jimi Hendrix

Senza dubbio Jimi Hendrix e Robert Fripp sono due chitarristi di talento che hanno lasciato un segno profondo nella storia del rock. Anche se non sono immediatamente associabili come stile, in una chiacchierata con la sorella Patricia nel 2020, Fripp ha ricordato, davanti a una platea, alcuni degli episodi che lo hanno avvicinato definitivamente alla musica e quanto il chitarrista di Seattle, scomparso il 18 settembre 1970 all'età di 27 anni, abbia avuto una parte importante.

Uno di questi episodi è legato al momento in cui ebbe modo di ascoltare un giovane chitarrista americano che aveva trovato 'asilo musicale' in Gran Bretagna che emetteva suoni alquanto lascivi con la sua chitarra. "Ricordate le note iniziali di "Foxey Lady" o di "Purple Haze"?", dice Fripp, "Certo che le ricordate. Hanno cambiato la mia vita."

Robert Fripp è un narratore brillante e i suoi racconti sono divertenti e intrisi di umorismo. A distanza di anni, per esempio, ricorda ancora con precisione la data e in quale giorno della settimana si formarono e fecero il loro primo concerto i King Crimson. Per la cronaca, un lunedì e un mercoledì. Al decimo concerto dei King Crimson (un mercoledì), tra il pubblico era presente anche Jimi Hendrix. Questo quanto raccontato da Fripp: "Una sua caratteristica era la luminosità: lui brillava. Mi si avvicinò, 'Stringi la mia mano sinistra, è la più vicina al mio cuore'".

Fripp, sempre di quel concerto, riporta anche il ricordo riportatogli da un amico. Questi gli disse che la cognata del primo batterista dei King Crimson, Michael Giles, ricordava distintamente che Hendrix "saltava dappertutto dicendo, 'Questa è la migliore band del mondo!' E a quel tempo, lo eravamo. Per circa tre mesi, siamo stati la migliore band del mondo.", sentenzia il deus ex-machina della band britannica.